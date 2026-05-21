Frana Niscemi oggi Meloni in visita per la terza volta in pochi mesi
Oggi il presidente del consiglio è tornata a visitare Niscemi, nella Sicilia sud-orientale, per la terza volta in pochi mesi. La città è stata recentemente interessata da una frana che ha provocato danni significativi. Nel frattempo, il ministro della Protezione civile ha comunicato che lo Stato destinerà 150 milioni di euro per far fronte ai danni causati dall’evento. La visita si inserisce in un quadro di interventi e sostegni annunciati dal governo a seguito del disastro naturale.
Intanto, il il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha annunciato l'impegno del governo di stanziare 150 milioni di euro per il disastro che ha colpito la città siciliana Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che il Presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, è in volo versoNiscemiper una visita istituzionale, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile,Fabio Ciciliano. Si tratta dellaterza visita del premier, dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio, successive alla frana del25 gennaioche ha colpito la città siciliana. Nel frattempo, il ministro per la Protezione civileNello Musumeci, parlando a margine del... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
FRANA DI NISCEMI, GIORGIA MELONI È APPENA ARRIVATA IN CITTÀ
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Frana Niscemi: oggi 3ª visita istituzionale del premier Meloni facebook
Meloni vola a Niscemi con Ciciliano, terza visita istituzionale dal giorno della frana. La premier è accompagnata dal capo della Protezione civile. Era già stata nella città siciliana il 28 gennaio e il 16 febbraio scorsi. x.com
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