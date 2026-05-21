Frana Niscemi oggi Meloni in visita per la terza volta in pochi mesi

Oggi il presidente del consiglio è tornata a visitare Niscemi, nella Sicilia sud-orientale, per la terza volta in pochi mesi. La città è stata recentemente interessata da una frana che ha provocato danni significativi. Nel frattempo, il ministro della Protezione civile ha comunicato che lo Stato destinerà 150 milioni di euro per far fronte ai danni causati dall’evento. La visita si inserisce in un quadro di interventi e sostegni annunciati dal governo a seguito del disastro naturale.

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