Notte di paura a Borgo Ferrovia | ennesimo tentato furto e fuga dei malviventi

Nella notte tra martedì e mercoledì, a Borgo Ferrovia di Avellino, si è verificato un tentativo di furto che è sfociato in una fuga dei malviventi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, ma i ladri sono riusciti a dileguarsi prima dell’arresto. Non ci sono stati feriti né danni materiali di rilievo. La zona è stata oggetto di controlli successivi da parte delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’episodio.

Avellino, 3 giugno 2026 – Nella notte tra martedì e mercoledì, la zona di Borgo Ferrovia di Avellino è stata teatro di un episodio che ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine. Intorno alle 1.30, un residente ha segnalato la presenza di tre persone che si muovevano con circospezione nei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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