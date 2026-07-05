Vice Malen la Roma pesca in Serie A | derby di mercato con la Lazio su uno dei due nomi

La Roma sta cercando un vice Malen, preferibilmente italiano e con esperienza in Serie A, per rinforzare l’attacco. La società sta valutando diverse opzioni e potrebbe confrontarsi con la Lazio in un derby di mercato su uno dei due nomi. La trattativa si sviluppa in queste ore, con l’obiettivo di trovare un sostituto che abbia caratteristiche già collaudate nel massimo campionato italiano.

Un vice Malen, italiano possibilmente, e con caratteristiche già rodate in Serie A: è questo il identikit che la Roma sta costruendo in queste ore per completare il proprio reparto offensivo. Il club giallorosso ha stretto il cerchio su due nomi concreti, secondo quanto riferito da Tuttosport nell’edizione odierna, ed entrambi arrivano da un campionato che la dirigenza conosce bene e che permette valutazioni rapide sul rendimento dei calciatori. Due profili, un solo posto in rosa. Il primo nome sulla lista è quello di Nicolò Tresoldi, mentre il secondo porta la firma di Andrea Pinamonti, attaccante che negli ultimi anni ha dimostrato di saper interpretare bene il ruolo di prima o seconda punta a seconda del sistema di gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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