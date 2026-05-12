Derby Roma-Lazio | scontro tra la prefettura e la Lega Serie A Revocate il rinvio o agiremo a tutela dei tifosi

Nelle ultime ore si è acceso un confronto tra le autorità di pubblica sicurezza e la Lega Serie A riguardo al derby tra le squadre di Roma e Lazio. La Lega ha chiesto ufficialmente alle autorità di revocare il rinvio della partita, minacciando di agire per tutelare i tifosi e garantire lo svolgimento dell’evento. La situazione rimane in attesa di una decisione definitiva da parte delle autorità coinvolte.

La Lega Serie A «invita con forza le Autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio» della partita tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio, altrimenti «sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione, degli interessi dei tifosi romani e del nostro campionato, nonché del nostro prodotto che, attraverso la mutualità, genera le risorse per il sostegno a tutti i livelli del calcio». Lo spiega la Lega Serie A in una nota, dopo il rinvio del derby di Roma da parte della prefettura capitolina. Roberto Baggio e il ricordo avvelenato sulla finale di Usa ’94: «Perché Sacchi non mi voleva». Il rigore che «sogno di continuo» e la delusione da Trapattoni Jannik Sinner in campo oggi con l’ondata azzurra agli Internazionali di Roma: a che ora gioca e dove vederlo in chiaro.🔗 Leggi su Open.online

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Lazio-Lecce 2-0: gol e highlights | Serie A

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