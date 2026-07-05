Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 19 | 25

Nella serata del 5 luglio 2026, alle ore 19:25, si sono verificati disagi sulla viabilità dell’autostrada A1 Napoli-Roma. La società Astral Infomobilità ha comunicato che ci sono problemi lungo il tratto, senza specificare la natura dell’incidente o dell’intervento in corso. La circolazione potrebbe essere rallentata o congestionata, ma i dettagli sugli eventuali provvedimenti o sulla durata dei disagi non sono stati forniti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Napoli Roma per incidente code altezza Valmontone direzione Roma sul grande raccordo anulare per incidente traffico rallentato con code trapuntine Laurentina in carreggiata esterna sul tratto Urbano lentamente altezza Portonaccio direzione tangenziale alto percorrendo via Aurelia un incidente rallenta il traffico altezza Torre in Pietra direzione Roma Rimanendo in via Aurelia sempre verso Roma è sempre per le lunghe code tra Aranova e Malagrotta Però è veloce un Astral infomobilità è tutto oro un... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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