Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 18 | 25

Notizia in breve

Nella giornata del 5 luglio 2026, alle 18:25, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La segnalazione riguarda le condizioni di traffico lungo alcune diramazioni della capitale, con dettagli specifici sulle eventuali criticità o modifiche alla circolazione. La comunicazione è stata diffusa attraverso il servizio di informazione sulla mobilità regionale, senza indicazioni di incidenti o blocchi significativi in quel momento.