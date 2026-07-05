Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 18 | 25
Nella giornata del 5 luglio 2026, alle 18:25, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La segnalazione riguarda le condizioni di traffico lungo alcune diramazioni della capitale, con dettagli specifici sulle eventuali criticità o modifiche alla circolazione. La comunicazione è stata diffusa attraverso il servizio di informazione sulla mobilità regionale, senza indicazioni di incidenti o blocchi significativi in quel momento.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma Sud Città in coda altezza Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale sul grande raccordo anulare traffico rallentato Concordia tra Laurentina ed Appia in carreggiata esterna sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale sta percorrendo la statale Aurelia per incidente traffico rallentato con code tra Castel di Guido e Malagrotta direzione Grande Raccordo Anulare in via Salaria sempre per incidente code a Montreux mondo in prossimità dell'incrocio con via Val Padana... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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