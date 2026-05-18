Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci dell’alba, alle 07:25 di oggi, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato che ci sono alcune variazioni nel traffico e nelle condizioni delle strade, senza specificare dettagli su incidenti o lavori in corso. Le informazioni riguardano le principali arterie dell’area metropolitana e sono state trasmesse attraverso i canali ufficiali per informare gli utenti sulla situazione attuale.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla direttrice Roma Napoli incidente al km 626 ci sono 8 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma il traffico defluisce su una sola corsia uscita consigliata Ceprano Ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna code qui per traffico intenso tra le uscite casina e Ardeatina in esterna rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra il raccordo anulare la tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma nord si sta in fila tra Settebagni e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 07:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla direttrice Roma Napoli ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it