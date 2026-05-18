Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 07 | 25

Da romadailynews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci dell’alba, alle 07:25 di oggi, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato che ci sono alcune variazioni nel traffico e nelle condizioni delle strade, senza specificare dettagli su incidenti o lavori in corso. Le informazioni riguardano le principali arterie dell’area metropolitana e sono state trasmesse attraverso i canali ufficiali per informare gli utenti sulla situazione attuale.

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