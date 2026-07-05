Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 5 luglio 2026, il traffico sulle strade principali della capitale e della regione Lazio risultava scorrevole. La rete di mobilità gestita da Astral infomobilità segnalava nessuna criticità o coda significativa, garantendo un flusso regolare dei veicoli. La situazione della viabilità risultava stabile e senza interruzioni o rallentamenti importanti in quel momento.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove un incidente rallenta il traffico tra le uscite Laurentina ed Appia in carreggiata esterna in via Aurelia sempre per incidente traffico rallentato a Torrimpietra nelle due direzioni è sulla strada Provinciale Litoranea traffico rallentato con code tra Castel Fusano di Campo Ascolano nei due sensi di marcia percorrendo la strada regionale Nettunense un incidente del traffico tra Campoleone di Lanuvio e Vallelata Nord nelle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 17:25Alle 17:25 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e della regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 17 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio è stata aggiornata con le ultime informazioni fornite da Astral...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2026 ore 20 | 25.

#Frascati #XIVRallyRomaCapitale #2Luglio e #3Luglio dalle ore 5.00 alle ore 18.00 modifiche alla viabilità nelle vie e piazze interessate dal passaggio della gara shorturl.at/QG7PJ #viabiliLAZ x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla stazione di infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento scorrevole Sulla maggior ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 03-07-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli via Tino da Castel Romano Pomezia e poi ... romadailynews.it