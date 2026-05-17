Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 07 | 25

Da romadailynews.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 07:25 del 17 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio è stata aggiornata con le ultime informazioni fornite da Astral Infomobilità. Si tratta di un servizio che fornisce dati in tempo reale sulla situazione del traffico e eventuali disservizi lungo le principali direttrici della regione. Gli utenti possono consultare le informazioni per pianificare gli spostamenti e conoscere eventuali criticità lungo le strade principali e secondarie.

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