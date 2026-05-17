Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 07 | 25
Alle 07:25 del 17 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio è stata aggiornata con le ultime informazioni fornite da Astral Infomobilità. Si tratta di un servizio che fornisce dati in tempo reale sulla situazione del traffico e eventuali disservizi lungo le principali direttrici della regione. Gli utenti possono consultare le informazioni per pianificare gli spostamenti e conoscere eventuali criticità lungo le strade principali e secondarie.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata esterna tra l'uscita e Laurentina Ardeatina raccomandiamo prudenza perché in transito sul tratto interessato al trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo è stata soppressa la corsa nave Ponza Formia prevista per le 6 del mattino di domani 17 maggio per sempre domani 17 maggio inizierà la prima fase dello sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico e interesserà Alle ferrovie dello stato a partire dalle 21 e fino alle 21 di lunedì 18 maggio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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