Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 17 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio è stata aggiornata con le ultime informazioni fornite da Astral Infomobilità. Si tratta di un servizio che fornisce dati in tempo reale sulla situazione del traffico e eventuali disservizi lungo le principali direttrici della regione. Gli utenti possono consultare le informazioni per pianificare gli spostamenti e conoscere eventuali criticità lungo le strade principali e secondarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata esterna tra l'uscita e Laurentina Ardeatina raccomandiamo prudenza perché in transito sul tratto interessato al trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo è stata soppressa la corsa nave Ponza Formia prevista per le 6 del mattino di domani 17 maggio per sempre domani 17 maggio inizierà la prima fase dello sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico e interesserà Alle ferrovie dello stato a partire dalle 21 e fino alle 21 di lunedì 18 maggio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 07:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare traffico... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it