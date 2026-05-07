Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e della regione Lazio. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali variazioni sulla rete stradale. Questa comunicazione si inserisce nel più ampio sistema di monitoraggio e informazione sulla mobilità locale, volto a fornire dati in tempo reale ai cittadini e alle autorità competenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare traffico intenso in teoria in carreggiata esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud in carreggiata interna code tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti tra la tangenziale est e Togliatti in uscita da Roma trafficata la Roma Fiumicino si sta in coda tra la Colombo in viale Newton e proseguendo tra Parco dei Medici il raccordo il tutto verso Fiumicino sulla Pontina file tra Spinaceto e il raccordo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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