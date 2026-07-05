Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 5 luglio 2026, il servizio Astral infomobilità segnala traffico regolare sulle principali arterie di Roma e della regione Lazio. Nessuna segnalazione di incidenti o congestioni. Il flusso veicolare si mantiene fluido nelle zone centrali e periferiche. Le autorità monitorano costantemente la viabilità, senza registrare criticità o deviazioni. Le informazioni vengono aggiornate periodicamente per garantire un flusso di traffico stabile e senza interruzioni.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare le principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Ardeatine puntine in carreggiata esterna in via Aurelia un incidente rallenta il traffico altezza Torrimpietra nelle direzioni percorrendo la strada regionale Nettunense per incidente traffico rallentato altezza a Campoleone di Lanuvio nei due sensi di marcia mentre sulla statale Pontina cosa tratti per traffico intenso tra Pomezia Castel Romano direzione Eur Sulla Strada Provinciale Litoranea... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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