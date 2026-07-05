Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Alle 16:25 del 5 luglio 2026, il servizio Astral infomobilità segnala traffico regolare sulle principali arterie di Roma e della regione Lazio. Nessuna segnalazione di incidenti o congestioni. Il flusso veicolare si mantiene fluido nelle zone centrali e periferiche. Le autorità monitorano costantemente la viabilità, senza registrare criticità o deviazioni. Le informazioni vengono aggiornate periodicamente per garantire un flusso di traffico stabile e senza interruzioni.