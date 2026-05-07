Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'informazione riguarda le condizioni attuali delle strade e eventuali disagi o interruzioni che potrebbero influenzare il traffico nella regione. La piattaforma di Astral fornisce tali dati in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora prudenza per chi viaggia sulla A1 Firenze Roma per un po' pesante in panne timer genza prima corsia al km 475 siamo nel tratto tra Orvieto e Attigliano verso Roma intanto si intensifica il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna a tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud code a tratti anche in interna tra Trionfale Salaria e a seguire tra Nomentana e Prenestina andiamo sulla tratto Urbano della A24 per traffico si rallenta tra la tange Celeste Tor Cervara in uscita da Roma ci spostiamo sulla Roma Fiumicino Dove troviamo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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