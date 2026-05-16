Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci dell’alba del 16 maggio 2026, le autorità regionali e comunali monitorano attentamente la situazione della viabilità nella città di Roma. Le informazioni fornite da Astral Infomobilità indicano le condizioni delle strade e eventuali criticità lungo le principali direttrici di traffico. Queste segnalazioni vengono aggiornate regolarmente per consentire agli automobilisti di pianificare gli spostamenti e ridurre i disagi durante le ore di punta. La circolazione viene gestita con attenzione per garantire scorrevolezza e sicurezza.

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