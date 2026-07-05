Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 15 | 25
Alle 15:25 del 5 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è risultata regolare secondo l'Astral Infomobilità. Non sono stati segnalati incidenti o congestioni lungo le principali arterie. La situazione del traffico è stabile, senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti. La rete stradale funziona senza interruzioni o rallentamenti notevoli. La redazione continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in caso di variazioni.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Ardeatine Pontina in carreggiata esterna percorrendo la strada regionale Nettunense un incidente rallenta il traffico altezza a Campoleone di Lanuvio nei due sensi di marcia Sulla Strada Provinciale Litoranea traffico rallentato con code tra Castelfusano del Campo Ascolano nelle due direzioni chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale metro per consentire i lavori di ristrutturazione e di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 15:25Alle ore 15:25 del 7 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 07:25Alle prime ore del 15 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2026 ore 20 | 25.
Termovalorizzatore di Santa Palomba, il sindaco di Albano Massimo Ferrarini presenta osservazioni alla Regione Lazio. Critiche su salute, ambiente, viabilità, risorse idriche e costi per le famiglie #albanolaziale #castelliromani #termovalorizzatore #castellinot facebook
#Frascati #XIVRallyRomaCapitale #2Luglio e #3Luglio dalle ore 5.00 alle ore 18.00 modifiche alla viabilità nelle vie e piazze interessate dal passaggio della gara shorturl.at/QG7PJ #viabiliLAZ x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla stazione di infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento scorrevole Sulla maggior ... romadailynews.it
r/roma reddit
Traffico Lazio del 04-07-2026 ore 09:30luce verde Lazio ritrovati Altra giornata di partenze con traffico da bollino rosso questa mattina in particolare verso i luoghi di villeggiatura ad ... romadailynews.it