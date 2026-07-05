Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 15 | 25

Notizia in breve

Alle 15:25 del 5 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è risultata regolare secondo l'Astral Infomobilità. Non sono stati segnalati incidenti o congestioni lungo le principali arterie. La situazione del traffico è stabile, senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti. La rete stradale funziona senza interruzioni o rallentamenti notevoli. La redazione continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in caso di variazioni.