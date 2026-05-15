Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 15 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso le ultime novità riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi lungo le principali arterie stradali della regione. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti e valutare eventuali criticità lungo il percorso.

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Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio però siccome Come di consueto in queste prime ore del mattino partiamo dal raccordo anulare per traffico in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna code tra la 24 Roma Teramo e la Tiburtina sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso code dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro a Roma sulla via Flaminia si sentirà dal raccordo anulare a via Due Ponti verso il Foro Italico e nella stessa direzione sulla Salaria esiste in coda all'altezza dell'aeroporto di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 07:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prudenza per chi si trova in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma... #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato con ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it