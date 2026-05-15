Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 07 | 25

Da romadailynews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime ore del 15 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso le ultime novità riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi lungo le principali arterie stradali della regione. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti e valutare eventuali criticità lungo il percorso.

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Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio però siccome Come di consueto in queste prime ore del mattino partiamo dal raccordo anulare per traffico in carreggiata interna code a tratti tra Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna code tra la 24 Roma Teramo e la Tiburtina sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso code dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro a Roma sulla via Flaminia si sentirà dal raccordo anulare a via Due Ponti verso il Foro Italico e nella stessa direzione sulla Salaria esiste in coda all'altezza dell'aeroporto di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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