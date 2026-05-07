Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 7 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime informazioni riguardanti le condizioni del traffico, senza indicare cause specifiche o dettagli su eventuali interventi in corso. La situazione viene monitorata costantemente per fornire dati aggiornati ai cittadini che si spostano nella regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prudenza per chi si trova in viaggio sulla A1 Firenze Roma segnalato un mezzo pesante in panne tra emergenza e prima corsia nel tratto tra Orvieto e Attigliano verso Roma ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 qui per un incidente Ci sono code tra la tangenziale est in direzione del raccordo attenzione perché veicoli si trovano in galleria sulla corsia di sorpasso e andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Tuscolo interna si rallenta tra Cassia Veientana e.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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