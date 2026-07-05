Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 5 luglio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione di Atlante Mobilità ha diffuso un servizio sulla rete stradale, in particolare sul Grande Raccordo Anulare, senza segnalare particolari criticità o incidenti. La comunicazione riguarda la normale circolazione in zona, con aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità regionale.

Astral infomobilità un saluto in metri trovati dalla redazione di Atlante mobilità un servizio della regione Lazio avremo con il grande raccordo anulare in carreggiata interna per incidente tra Tuscolana e Ardeatina ci spostiamo sulla Pontina qui code per incidente tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina andiamo sulla via Litoranea traffico a rilento nelle due direzioni tra Tor Paterno e trovai ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi domenica 5 luglio è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarda tutti i veicoli per trasporto di cose con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza vediamo con il trasporto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 13:25Alle 13:25 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

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#Frascati #XIVRallyRomaCapitale #2Luglio e #3Luglio dalle ore 5.00 alle ore 18.00 modifiche alla viabilità nelle vie e piazze interessate dal passaggio della gara shorturl.at/QG7PJ #viabiliLAZ x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento scorrevole Sulla ... romadailynews.it

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