Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione viene dalla redazione di Astral, ente che fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade della regione. L'aggiornamento riguarda la situazione attuale delle strade e le eventuali variazioni che potrebbero interessare gli automobilisti.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla strada regionale Flacca lavori agli impianti elettrici in galleria la strada è chiusa dal km 18 al km 20 circa nelle due direzioni attenzione alle deviazioni sul posto veniamo al traffico si presenta senza particolari criticità in queste ore la circolazione Infatti indicata scorrevole sulla rete viaria regionale Cambiamo argomento gli eventi nella capitale fino al 17 maggio riflettori puntati sul Foro Italico per gli internazionali tennis aggiunti alla 83a edizione i dettagli per raggiungere il Foro Italico in modo....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente su via ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per ascoltare e individuare m ... ansa.it Comunicazione di servizio Viabilità Da ieri, 4 maggio, fino a mercoledì 13 maggio, Via Roma è chiusa al traffico veicolare per consentire il completamento dei lavori di regimazione delle acque in Via Bonfante. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo - facebook.com facebook