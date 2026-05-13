Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 07 | 25

Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità. Alle 07:25 del 13 maggio 2026, sono stati segnalati alcuni disagi alla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La rete stradale presenta rallentamenti e code a causa di lavori in corso e di un incidente che ha coinvolto alcuni veicoli. La situazione è in continuo aggiornamento e si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità.

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Astral infomobilità un Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio al momento ci sono lunghi incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo tra il raccordo via Dei Fiorentini in direzione della tangenziale trafficata anche la carreggiata interna del raccordo anulare in interna file tra la diramazione Roma Sud diamo uno sguardo orale consolare rallentamenti e code interessano la Cassia tra la storta e la Giustiniana incolonnamenti sulla Flaminia Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali poi a sud della capitale sulla via Appia da via dei...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 07:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla strada regionale Flacca... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 08:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 19:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 08:40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle relazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal turno della Roma Teramo ... romadailynews.it Cinghiali a Roma, ora cambia tutto: accordo Regione-Campidoglio e interventi entro 48 oreRegione Lazio e Roma Capitale firmano l’accordo sui cinghiali: interventi entro 48 ore, sicurezza, tutela del territorio e contrasto alla PSA. ilquotidianodellazio.it