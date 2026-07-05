Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 5 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato problemi sulla strada Aurelia. Nessuna indicazione di incidenti o lavori in corso, ma si registrano rallentamenti. La viabilità nella zona è compromessa, con code e traffico intenso. La situazione viene monitorata e aggiornata regolarmente.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo quella stradale Aurelia code per traffico intenso per la torre in pietra-palidoro verso Civitavecchia sulla Pontina traffico a rilento tra raccordo anulare Castel di Decima in direzione di Latina ci spostiamo sulla via Litoranea rallentamenti nelle due direzioni tra Tor Paterno e Torvaianica andiamo sulla via Flacca in mente di solito permangono codine tuoi sensi al km 12 e 100 l'altezza di Sperlonga più avanti code per traffico intenso nelle due direzioni tra Sperlonga e Gaeta a seguire code l'altezza di 20 Cioè in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 07:25Alle prime ore del mattino di mercoledì 10 maggio 2026, le informazioni sulla viabilità nella regione Lazio indicano alcune variazioni e criticità su...

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#Frascati #XIVRallyRomaCapitale #2Luglio e #3Luglio dalle ore 5.00 alle ore 18.00 modifiche alla viabilità nelle vie e piazze interessate dal passaggio della gara shorturl.at/QG7PJ #viabiliLAZ x.com

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Traffico Lazio del 03-07-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli via Tino da Castel Romano Pomezia e poi ... romadailynews.it