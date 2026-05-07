Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di questa mattina, il servizio di Astral infomobilità ha ripreso a fornire aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La piattaforma comunica le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della regione, offrendo informazioni utili a chi si sposta in queste aree. L'aggiornamento, datato 7 maggio 2026, si inserisce nel consueto monitoraggio delle condizioni di circolazione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggi sulla Cristoforo Colombo per incidente avvenuto in precedenza permangono le code da via di Malafede a via Brasini direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla via Tiberina disagi per la chiusura di una corsia code da via Tenuta Piccirilli a via Soriano nel Cimino verso via Flaminia è nella direzione opposta dalla Flaminia via Soriano del Cimino e non accendono diminuire i disagi sulla Flaminia lunghe code qui per traffico del raccordo anulare a via Tuscania situazione identica file sulla Salaria da Villa Spada dei Prati...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio intenso il traffico sul Raccordo ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per ascoltare e individuare m ... ansa.it Comunicazione di servizio Viabilità Da ieri, 4 maggio, fino a mercoledì 13 maggio, Via Roma è chiusa al traffico veicolare per consentire il completamento dei lavori di regimazione delle acque in Via Bonfante. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo - facebook.com facebook