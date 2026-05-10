Alle prime ore del mattino di mercoledì 10 maggio 2026, le informazioni sulla viabilità nella regione Lazio indicano alcune variazioni e criticità su diverse arterie cittadine. La redazione di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sui flussi di traffico e eventuali interventi in corso per gestire le situazioni più complesse. La situazione viene monitorata costantemente per offrire un quadro preciso della circolazione in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della Roma Teramo rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Togliatti E Fiorentini in direzione della tangenziale est Tuttavia permane chiuso il nodo di missione sulla stessa tangenziale per il traffico proveniente dal raccordo anulare ripercussioni di traffico con code a partire da Fiorentini nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina un nuovo incidente la causa delle auto in coda tra Castel Romano e Spinaceto Roma infine sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Si procede a.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 07:25

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