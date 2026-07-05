Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 09 | 25

Alle 09:25 del 5 luglio 2026, il servizio Astral infomobilità segnala traffico intenso sulla viabilità di Roma e del Lazio. Si registrano rallentamenti e code in diverse zone, con particolare congestione nelle arterie principali. Le autorità raccomandano di evitare le aree più congestionate e di utilizzare percorsi alternativi. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, secondo le ultime rilevazioni.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico una mento verso le località balneari abbiamo quella strada 12 Roma Tarquinia code per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Cerveteri verso Civitavecchia la stessa direzione ode sulla statale Aurelia tra Torre in Pietra e Palidoro ci spostiamo sulla via Litoranea traffico a rilento nel lezioni tra Tor Paterno e Torvaianica andiamo sulla via Flacca rallentamenti nei due sensi per incidente all'altezza di Sperlonga è più avanti code per traffico intenso nelle due direzioni tra Sperlonga e Gaeta a seguire code... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

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