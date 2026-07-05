Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 08 | 25
Alle 8:25 del 5 luglio 2026, la viabilità sulla rete regionale è segnalata come scorrevole. La segnalazione arriva dalla stazione di infomobilità, gestita dalla regione Lazio, che riferisce traffico fluido su tutte le principali arterie. Non ci sono congestioni o incidenti segnalati al momento. La situazione del traffico viene monitorata costantemente e aggiornata regolarmente.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla stazione di infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento scorrevole Sulla maggior parte delle autostrade della nostra regione ad eccezione della via Flacca dove segnaliamo un incidente che provoca code nei tuoi sensi all'altezza di Sperlonga ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi domenica 5 luglio è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarda tutti i veicoli per trasporto di cose con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Cambiamo argomento con il trasporto ferroviario per consentire lavori programmati all'infrastruttura dalle ore 30 alle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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