Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 08 | 25

Notizia in breve

Alle 8:25 del 5 luglio 2026, la viabilità sulla rete regionale è segnalata come scorrevole. La segnalazione arriva dalla stazione di infomobilità, gestita dalla regione Lazio, che riferisce traffico fluido su tutte le principali arterie. Non ci sono congestioni o incidenti segnalati al momento. La situazione del traffico viene monitorata costantemente e aggiornata regolarmente.