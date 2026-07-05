Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 5 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio risulta scorrevole secondo Astral infomobilità. Nessun incidente o chiusura segnalata sulla rete stradale. Il traffico si presenta fluido e senza congestioni. La situazione resta stabile nelle principali arterie della regione. La segnalazione si riferisce alle prime ore della giornata, con condizioni di circolazione regolari. Nessuna variazione rispetto alle rilevazioni precedenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico al momento scorrevole Sulla maggior parte e autostrade della nostra regione ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi domenica 5 luglio è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade in divieto riguarda tutti i veicoli per trasporto di cose con Massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo ti chiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia I treni non effettuano fermato ad Acilia dal primo luglio al 31 luglio in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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