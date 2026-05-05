Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 5 maggio 2026, alle 07:25, si sono registrate informazioni sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sullo stato del traffico e sulle eventuali situazioni di rallentamento o chiusure lungo le principali strade della regione. Questi dati vengono periodicamente pubblicati per informare gli utenti sulla situazione attuale delle strade e facilitare gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del mattino sulla rete viaria regionale sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti tra le uscite Casilina e Ardeatina mentre in esterna si rallenta tra Prenestina e Nomentana sul tratto Urbano della A24 Colledara raccordo al video con Celeste verso centro Mentre sulla diramazione Roma Sud abbiamo cose tra Torrenova e raccordo ingresso Roma sempre in ingresso nella capitale abbiamo code sulla Cassia bis all'altezza di Castel de' ceveri sulla Flaminia all'altezza di Colle delle Rose.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 15:25; Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook