La FIFA ha revocato la squalifica che impediva a Balogun di partecipare agli ottavi di finale. Dopo la decisione, l’attaccante è stato reintegrato nella squadra e ha preso parte al torello pre-allenamento, accolto con entusiasmo dai compagni. Un video mostra Balogun coinvolto nel momento di relax prima della sessione di allenamento. La sospensione precedente era stata annullata prima della partita decisiva.

Dopo la decisione della Fifa, che ha sospeso il provvedimento disciplinare che avrebbe impedito a Balogun di giocare gli ottavi di finale, l'attaccante di Pochettino ritrova il sorriso e viene accolto con entusiasmo dai compagni durante il torello pre-allenamento: guarda il video del nostro inviato Filippo Conticello. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Via la squalifica e gli USA lo riaccolgono così: Balogun protagonista del torello!

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