La FIFA ha deciso di sospendere temporaneamente la squalifica di Folarin Balogun, il centravanti degli Stati Uniti, che era stato espulso durante la partita contro la Bosnia nei sedicesimi di finale. Balogun ha potuto quindi scendere in campo nella sfida successiva contro il Belgio. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti e potrebbe portare a ulteriori contestazioni nel torneo. La sospensione è stata annunciata senza spiegazioni ufficiali dettagliate.

Decisione a sorpresa della Fifa, che rischia di creare caos e polemiche ai Mondiali: la federazione internazionale ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun, espulso durante la gara dei sedicesimi di finale tra i suoi Stati Uniti e la Bosnia per un fallo su Muharemovic. Il centravanti sarà, dunque, a disposizione di Pochettino per il match degli ottavi in programma domani notte alle 2 (ora italiana) contro il Belgio. Il rosso estratto dall'arbitro brasiliano Raphael Claus, dopo on field review, nei confronti dell'attaccante statunitense, a termini di regolamento, avrebbe comportato una squalifica automatica di una giornata. La... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Clamoroso: sospesa la squalifica di Balogun! Il centravanti degli Usa in campo contro il Belgio, i dettagli

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