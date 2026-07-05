Durante il vertice Nato, l’Italia ha annunciato di aver raggiunto la soglia del 2% del PIL dedicato alla difesa, ma non ha ancora superato il 5% richiesto dall’alleato statunitense. I rappresentanti del governo italiano riconoscono che i risultati ottenuti finora sono modesti e non sufficienti a soddisfare le aspettative. Si evidenzia inoltre che altri paesi, come i Paesi Bassi, hanno incluso nelle spese Nato anche i fondi pensione dei militari, senza contestazioni ufficiali.

Se chiedi nel governo ammettono che il bottino non è esaltante. Non andiamo a mani vuote, ma nemmeno capaci di rivendicare chissà cosa. Eppure, sempre nel governo italiano, si giustificano, anche in questo modo: «Gli olandesi hanno messo nelle spese Nato persino i fondi pensione dei militari, e nessuno gli ha detto nulla». Fra Roma e Parigi, fra Varsavia e Berlino, dopodomani alla cena dell’Alleanza atlantica di fronte a Donald Trump — gran cerimoniere della serata il presidente della Turchia Recep Erdogan — sarà anche una competizione fra Stati, una corsa a chi si presenta meglio agli occhi dell’alleato americano, a chi ha fatto i compiti a casa, per usare un linguaggio che in un’altra stagione veniva speso dall’Unione europea per le difficoltà della nostra finanza pubblica. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Vertice Nato, gli Stati e la rincorsa al 5% davanti all’alleato Usa. L’attenzione «speciale» sui progressi italiani

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