Lo Stretto di Hormuz è stato riaperto, ma poco dopo si è chiuso di nuovo, mentre l’Iran ha aggiornato sui colloqui con gli Stati Uniti, affermando che ci sono progressi ma ancora distanze da colmare. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense ha dichiarato che Israele resta un grande alleato, differenziandosi da altri paesi. La tensione tra Washington e Teheran si è riaccesa poco dopo il cessate il fuoco tra gli Usa e il Libano.

L’illusione di una distensione è durata solo poche ore. Dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz seguita al cessate il fuoco tra Usa e Libano, il braccio di ferro tra Washington e Teheran è tornato a farsi serrato. A innescare il nuovo strappo è stata la fermezza di Donald Trump: il blocco dei porti iraniani, in vigore dal 13 aprile per tutte le navi da e per l’Iran, non si tocca. Una linea rossa invalicabile per Teheran che, per tutta risposta, ha deciso di sigillare nuovamente il passaggio strategico. Il fronte diplomatico intanto vede da una parte il leader iraniano Ghalibaf che gela le speranze di una soluzione rapida affermando che «l’accordo è ancora lontano»; dall’altra, il presidente Usa che lancia un monito durissimo: «Non potete ricattarci».🔗 Leggi su Open.online

AQUE MATE A IRÁN: Por qué China abandonó al régimen (Análisis Dr. Ruckauf)

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