Trump | Israele è un grande alleato a differenza di altri Iran | Progressi nei colloqui con Usa ma accordo ancora lontano

Il neo-presidente ha dichiarato che Israele rappresenta un alleato importante, distinguendolo da altri paesi. Nel frattempo, un portavoce iraniano ha comunicato che ci sono stati progressi nei negoziati con gli Stati Uniti, anche se l’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione nelle relazioni internazionali legate alla regione e agli accordi diplomatici in corso.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, torna a rivendicare il “diritto del popolo iraniano” a beneficiare del nucleare. In affermazioni riportate da Al Jazeera, il capo di Stato dell’Iran ribadisce: “Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo o di affermare che l’Iran non può beneficiare dei suoi diritti nucleari“. “Le dichiarazioni del nemico sulla distruzione della nostra civiltà e sul ritorno dell’Iran all’età della pietra rivelano le intenzioni e gli obiettivi degli aggressori”, evidenzia ancora Pezeshkian secondo cui “il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, ha violato il diritto internazionale e ha attaccato infrastrutture, scuole e ospedali”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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