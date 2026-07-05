Vasto incendio a Frasso Telesino | fiamme sulla montagna
Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato questa mattina sulla montagna sopra Frasso Telesino. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono estese rapidamente, visibili da diverse zone del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi aerei e terrestri per contenere le fiamme e limitare i danni. Nessuna informazione riguardo a feriti o danni a strutture è stata ancora comunicata.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi sulla montagna che sovrasta il territorio di Frasso Telesino, destando forte preoccupazione tra i residenti. Le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, hanno rapidamente interessato un’ampia area boschiva, con una densa colonna di fumo visibile anche dai comuni vicini. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio della Comunità Montana del Taburno, impegnate nelle operazioni di contenimento del rogo per evitare che il fronte di fuoco potesse estendersi ulteriormente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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