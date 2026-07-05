Vasto incendio a Frasso Telesino | fiamme sulla montagna

Notizia in breve

Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato questa mattina sulla montagna sopra Frasso Telesino. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono estese rapidamente, visibili da diverse zone del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi aerei e terrestri per contenere le fiamme e limitare i danni. Nessuna informazione riguardo a feriti o danni a strutture è stata ancora comunicata.