Usa i fuochi d' artificio a Philadelphia per il 4 luglio

Da lapresse.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle prime ore del 5 luglio, a Philadelphia, si sono accesi i fuochi d'artificio per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Lo spettacolo pirotecnico ha illuminato il cielo sopra la città, coinvolgendo numerosi spettatori lungo i punti di osservazione principali. La manifestazione ha concluso le celebrazioni del 4 luglio, con un grande spettacolo visivo che si è protratto per diversi minuti.

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(LaPresse) Si sono svolti alle prime ore del 5 luglio a Philadelphia i fuochi d’artificio in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Una folla si è radunata per assistere allo spettacolo Made in Usa nonostante il ritardo causato dal maltempo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fourth of July Fireworks over Philadelphia

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