Usa i fuochi d' artificio a Philadelphia per il 4 luglio

Notizia in breve

Alle prime ore del 5 luglio, a Philadelphia, si sono accesi i fuochi d'artificio per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Lo spettacolo pirotecnico ha illuminato il cielo sopra la città, coinvolgendo numerosi spettatori lungo i punti di osservazione principali. La manifestazione ha concluso le celebrazioni del 4 luglio, con un grande spettacolo visivo che si è protratto per diversi minuti.