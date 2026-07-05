Usa i fuochi d' artificio a Philadelphia per il 4 luglio
Alle prime ore del 5 luglio, a Philadelphia, si sono accesi i fuochi d'artificio per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Lo spettacolo pirotecnico ha illuminato il cielo sopra la città, coinvolgendo numerosi spettatori lungo i punti di osservazione principali. La manifestazione ha concluso le celebrazioni del 4 luglio, con un grande spettacolo visivo che si è protratto per diversi minuti.
(LaPresse) Si sono svolti alle prime ore del 5 luglio a Philadelphia i fuochi d’artificio in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Una folla si è radunata per assistere allo spettacolo Made in Usa nonostante il ritardo causato dal maltempo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Fourth of July Fireworks over Philadelphia
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