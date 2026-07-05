Usa fuochi d' artificio illuminano il cielo di Washington per il 4 luglio

Un grande spettacolo di fuochi d'artificio ha illuminato il cielo di Washington D.C. e il National Mall in occasione delle celebrazioni del 4 luglio e del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Le luci hanno riempito il cielo durante la serata, accompagnando le festività nazionali. L'evento ha coinvolto numerosi spettatori presenti nella capitale.

(LaPresse) Uno spettacolo di fuochi d’artificio ha illuminato il cielo di Washington D.C. e il National Mall per le celebrazioni del 4 luglio e del 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. L’evento si è svolto dopo il miglioramento delle condizioni meteo, che in precedenza avevano costretto le autorità a evacuare il National Mall per circa due ore a causa del rischio di forti temporali. Nonostante i disagi, il presidente Donald Trump ha preso parte alle celebrazioni nella capitale, mentre il maltempo ha condizionato gli eventi in numerose città della costa orientale. Le manifestazioni sono state cancellate a Hartford, nel Connecticut, e a Harrisburg e Wilkes-Barre, in Pennsylvania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fuochi d'artificio illuminano il cielo di Washington per i 250 anni degli Stati Uniti

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