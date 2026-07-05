Ogni 4 luglio, negli Stati Uniti, milioni di persone osservano i fuochi d’artificio che illuminano il cielo, simbolo tradizionale del Independence Day. Questa celebrazione, che ricorda la firma della dichiarazione di indipendenza, prevede spettacoli pirotecnici in molte città. I fuochi sono organizzati da enti pubblici e privati e rappresentano un momento di festa nazionale. La tradizione si ripete ogni anno, attirando spettatori di tutte le età.

di Attilio Carbone * Ogni anno, quando cala la sera del 4 luglio, milioni di persone negli Stati Uniti alzano lo sguardo verso il cielo. Da New York a Los Angeles, da Washington ai piccoli centri di provincia, spettacolari fuochi d’artificio colorano la notte in occasione dell’Independence Day, la festa che celebra la nascita degli Stati Uniti d’America. Quella dei fuochi d’artificio non è soltanto una tradizione spettacolare, ma un rito che affonda le proprie radici nella storia stessa del Paese. Tutto ha origine nel 1776, quando venne adottata la Dichiarazione d’Indipendenza, il documento che sancì la separazione delle tredici colonie dalla Gran Bretagna e pose le basi della nuova nazione americana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - US il cielo si illumina per l’Independence Day 2026: perché i fuochi d’artificio sono il simbolo del 4 luglio

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Spectacular Drone Show Illuminates Independence Hall in Philadelphia on America's 250th Celebration

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Gli USA affrontano un 4 luglio di fuoco: l’Independence Day fa i conti con il caldo estremoIl 4 luglio negli Stati Uniti si svolgono celebrazioni tipiche con parate, barbecue, picnic e fuochi d’artificio.

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Non sono mancate, come di consueto, montagne di hamburger, fiumi di patatine fritte, pulled pork e altri pezzi del tradizionale barbecue all'americana. Ma questa volta il momento che più ha catturato l'occhio degli invitati all'Independence Day a #VillaTaver x.com

Il Giorno dell'Indipendenza compie 30 anni questa settimana. Uscito durante il fine settimana del titolo, il film di invasione aliena di Roland Emmerich è stato un successo enorme, incassando 306,2 milioni di dollari a livello nazionale e 817,4 milioni di dollari in reddit