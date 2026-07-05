Urge e la forza delle parole al vento

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il festival teatrale e gastronomico “Utopia e Buongusto” si è fermato a Montaione. L’evento, organizzato da una compagnia teatrale, è iniziato il 26 giugno e proseguirà fino al 31 ottobre, attraversando diverse località della Toscana. La manifestazione comprende spettacoli e iniziative legate al cibo, coinvolgendo artisti e chef. La tappa di Montaione si inserisce nel calendario di una serie di appuntamenti in diverse città della regione.

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MONTAIONE “Utopia e Buongusto“, festival teatral-gastronomico ideato da Guascone Teatro che dallo scorso 26 giugno al 31 ottobre prossimo attraverserà la Toscana con un cartellone ricco di eventi, fa tappa a Montaione. L’appuntamento è per martedì prossimo alle 21.30 in piazza Branchi con lo spettacolo “Urge“, di e con Andrea Kaemmerle e con Luca Guidi (voce e chitarra). Lo spettacolo? Molto di bello si è scritto, ma molto di più si è detto, si è urlato, si è cantato, sussurrato. Verba volant e questo è incantevole, le parole volano altrove, come polline, come schegge di un albero abbattuto. Verba Volant è la salvezza perché per insegnare una canzone ad un bambino non serve altro che il tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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