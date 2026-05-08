Lotta al bullismo con La forza delle parole | Capperi all' auditorium di Bivona

Lunedì l’auditorium di Bivona ospiterà l’evento “La forza delle parole”, dedicato alla lotta contro il bullismo, il cyberbullismo, la discriminazione e l’indifferenza. L’iniziativa mira a promuovere una cultura del rispetto e delle pari opportunità, coinvolgendo scuole, famiglie e istituzioni in un percorso condiviso. Durante l’evento saranno presentate attività e interventi rivolti a sensibilizzare i giovani sui temi della convivenza civile.

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“La forza delle parole-Contro il bullismo, il cyberbullismo, la discriminazione e l’indifferenza”. Bivona, lunedì, ospiterà un'iniziativa mirata a rafforzare la cultura del rispetto e delle pari opportunità, promuovendo una rete educativa stabile tra scuola, famiglie e istituzioni, con un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Carabinieri di Pavia, la lotta al bullismo passa dagli incontri con gli studentiPavia, 28 febbraio 2026 – Proseguono gli incontri tra i carabinieri e gli studenti nell'ambito del progetto "Cultura della legalità". Studenti a lezione di bullismo: «Le parole fanno più male delle botte»Sabato 11 aprile gli alunni della scuola di San Pietro Viminario hanno vissuto una mattinata di profonda riflessione e confronto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Casatenovo, lotta a bullismo e cyberbullismo: i ragazzi di 3B si aggiudicano un premio; Un premio contro il bullismo per quattordici scuole novaresi; Eplibriamoci 2026 A Eva Tolisano della 3^ media di Saracena il secondo premio regionale nella sezione under 14 sul tema Lotta al Bullismo e Cyberbullismo; MARATONA BULLISMO 2026. Casatenovo, lotta a bullismo e cyberbullismo: i ragazzi di 3B si aggiudicano un premioC'è grande soddisfazione all'Istituto Comprensivo di Casatenovo: gli studenti della classe 3^B della scuola media Maria Gaetana Agnesi, si ... casateonline.it Eplibriamoci 2026 A Eva Tolisano della 3^ media di Saracena il secondo premio regionale nella sezione under 14 sul tema Lotta al Bullismo e Cyberbullismopoliticamentecorretto.com - Eplibriamoci 2026 A Eva Tolisano della 3^ media di Saracena il secondo premio regionale nella sezione under 14 sul tema Lotta al Bullismo e Cyberbullismo ... politicamentecorretto.com Nella giornata inaugurale del Grand Slam di Astana, Francesca Milani ha agguantato il terzo posto nella categoria di peso dei -48 kg. Leggi qui https://shorturl.at/GBS6j Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook Lotta alla criminalità organizzata transnazionale, #AnacNazionale in #Argentina: x.com