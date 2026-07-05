Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato un’altra persona con un coltello di 21 centimetri. La vittima ha subito venti fendenti e ora si trova in ospedale. L’aggressore, in carcere, ha dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l’azione appena uscirà. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’aggressione.

Lamin Saidilly, 22 anni, ora in carcere, ha colpito la vittima con 20 fendenti usando un coltello di 21 centimetri. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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© Milano.repubblica.it - Accoltellato a Milano, l'aggressore: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”

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