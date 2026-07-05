Uomo accoltellato a Milano l' aggressore choc | Mi sono divertito quando esco lo rifaccio arrestato per tentato omicidio
Un uomo di 78 anni è stato accoltellato mentre faceva colazione con il padre. L'aggressore, un giovane di 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Durante l’arresto, ha dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l’azione in futuro. L’interrogatorio davanti al giudice è previsto per domani nel carcere di San Vittore. La vittima ha alcune lesioni interne ed è attualmente sedata all’Ospedale Niguarda, dove si trova in prognosi riservata.
Il giovane 22enne è accusato di tentato omicidio: domani al carcere di San Vittore si terrà l'interrogatorio davanti al gip Luigi Iannelli. La vittima, colpita mentre faceva colazione col padre 78enne, avrebbe alcune lesioni interne: sedato all'Ospedale Niguarda, resta in prognosi riservata ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Le parole choc dell'accoltellatore di Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L'uomo accoltellato a Milano. L'aggressore: "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio"
Uomo accoltellato al bar a Milano, l’aggressore: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”Un giovane fermato dopo aver accoltellato un uomo davanti a un bar a Milano ha dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l’azione una volta...
Temi più discussi: Milano, grave 55enne ferito da uno sconosciuto a coltellate: fermato un 22enne; 55enne ferito a coltellate in zona San Siro a Milano, arrestato un ragazzo di 22 anni; Milano, 55enne accoltellato alle spalle senza motivo mentre chiacchiera al bar: una ventina di fendenti, l’aggressore buttato a terra dai clienti; Uomo colpito con 20 coltellate alle spalle senza motivo: arrestato un ragazzo di 22 anni, grave un 55enne.
Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole di Lamin Saidilly, il 22enne che la mattina del 4 luglio a Milano ha accoltellato un uomo in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è ancora in prognosi riservata ma le sue condizioni stanno lentamente mig x.com
Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole di Lamin Saidilly, il 22enne che la mattina del 4 luglio a Milano ha accoltellato un uomo in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è ancora in prognosi riservata ma le sue condizioni stanno lentamente mig facebook
Uomo accoltellato a Milano, l'aggressore: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioLeggi su Sky TG24 l'articolo Uomo accoltellato a Milano, l'aggressore: 'Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio' ... tg24.sky.it
Uomo accoltellato fuori da un bar: è stato colpito 20 volte senza motivo – La ricostruzioneMilano Un uomo di 55 anni, cittadino italiano, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito apparentemente senza motivo da un 22enne con una ventina di co ... lanuovasardegna.it
Belén Rodriguez sorpresa con un nuovo uomo: ecco chi è l'aitante personal trainer reddit