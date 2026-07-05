Uomo accoltellato a Milano l' aggressore choc | Mi sono divertito quando esco lo rifaccio arrestato per tentato omicidio

Notizia in breve

Un uomo di 78 anni è stato accoltellato mentre faceva colazione con il padre. L'aggressore, un giovane di 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Durante l’arresto, ha dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l’azione in futuro. L’interrogatorio davanti al giudice è previsto per domani nel carcere di San Vittore. La vittima ha alcune lesioni interne ed è attualmente sedata all’Ospedale Niguarda, dove si trova in prognosi riservata.