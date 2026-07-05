Ruggiero D’Andrea ha annunciato di aver ritrovato l’amore con una ex dama del programma. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan, che hanno commentato sui social. La relazione tra D’Andrea e Barbara De Santi, avvenuta nel trono over, si è conclusa mesi fa e ora i due sono al centro di discussioni pubbliche. La coppia ha condiviso alcuni scatti sui propri profili, attirando l’attenzione degli utenti.

Ruggiero D’Andrea e Barbara De Santi fanno discutere i fans di Uomini e Donne, a distanza di mesi dalla fine della loro discussa relazione nata nel trono over. Dopo l’addio e i successivi sviluppi lontano dallo studio, la situazione sentimentale dell’ex cavaliere ha riacceso l’attenzione del pubblico. Tra nuovi equilibri, reazioni social e commenti dei fan, ecco cosa è accaduto nel dettaglio.. Dalla scelta in studio alla rottura. Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea avevano lasciato insieme Uomini e Donne per viversi lontano dalle telecamere. Una volta usciti dal trono over, però, le differenze caratteriali tra i due sono emerse con maggiore forza, portando in breve tempo alla fine della relazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ruggiero D’Andrea ritrova l’amore con una ex dama: stoccata a Barbara De Santi

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