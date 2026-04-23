Ex dama di Uomini e Donne ritrova l’amore | chi è la nuova fidanzata

Una ex dama del programma televisivo ha annunciato di aver trovato una nuova fidanzata. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne, ha deciso di condividere la sua relazione, che ora è ufficiale. La donna ha confermato la sua storia attraverso i social media, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla coppia. La notizia è stata ripresa anche da alcuni siti di gossip e ha suscitato interesse tra i fan del programma.

Uomini e Donne continua a essere un punto di partenza per molte dame, ma non sempre le storie nate in studio proseguono fuori. In alcuni casi, infatti, l’amore arriva lontano dalle telecamere, come dimostra una recente storia condivisa sui social da una ex protagonista del trono over. Corteggiatrice di Ciro Solimeno abbandona prima della scelta Un percorso breve nel programma. L’ex dama in questione aveva partecipato al dating show nel 2024, iniziando il suo percorso con alcune conoscenze nel parterre. La sua presenza però è stata piuttosto breve, senza arrivare a una relazione stabile all’interno del programma. Famosa ex tronista andrà a processo: gravi denunce Le conoscenze nel trono over.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Ex dama di Uomini e Donne ritrova l’amore: chi è la nuova fidanzata Notizie correlate Leggi anche: Uomini e Donne, Federico Mastrostefano ha ritrovato l’amore: chi è la nuova fidanzata Jack Vanore ritrova l’amore: chi è la nuova fidanzata Vittoria Beggiato, giornalista e influencerL'ex opinionista di Uomini e Donne ufficializza la relazione con Vittoria Beggiato, giornalista e influencer. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Uomini e Donne, Mario Lenti con una ex nota dama del trono over: scatta il bacio, la segnalazione (VIDEO); Uomini e donne, colpo di scena: Mario Lenti flirta in discoteca con un'ex dama; Uomini e Donne, l'ex Dama Jessica Pittari ritrova l'amore accanto a Francesca; Uomini e donne, terremoto tra Agnese e Roberto: le parole della dama preoccupano i fans. Uomini e Donne, l'ex Dama Jessica Pittari ritrova l'amore accanto a FrancescaDopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, Jessica Pittari, ex di Marcello Maessina, ritrova la serenità accanto alla calciatrice Francesca. comingsoon.it Uomini e Donne, una ex dama del Trono over adesso è fidanzata con una donna (Foto)I partecipanti del fortunato dating show Uomini e Donne non sempre trovano l'amore all'interno dello studio. Molti protagonisti, in particola ... isaechia.it Un sistema fatto di uomini, contatti e interessi condivisi, dove le piazze di spaccio si alimentano tra loro, le armi arrivano da altri mandamenti e gli affari vengono gestiti da figure capaci di muoversi tra più territori - facebook.com facebook Un sistema fatto di uomini, contatti e interessi condivisi, dove le piazze di spaccio si alimentano tra loro, le armi arrivano da altri mandamenti e gli affari vengono gestiti da figure capaci di muoversi tra più territori x.com