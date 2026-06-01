A pochi giorni dalla fine della trasmissione Uomini e Donne, Barbara De Santi ha attirato l’attenzione dei fan con alcune dichiarazioni rivolte a Cinzia Paolini. La dama ha pubblicato un messaggio che ha fatto discutere, senza entrare in dettagli, suscitando reazioni tra gli appassionati dello show. La vicenda è diventata subito argomento di discussione tra gli spettatori.

A pochi giorni dalla conclusione di Uomini e Donne, la dama Barbara De Santi è ancora protagonista dei gossip. La protagonista del Trono Over ha condiviso su Instagram una risposta di un follower che sembra riferirsi a Cinzia Paolini, accendendo il dibattito tra i fan. Il messaggio, con un tono ironico, ha attirato l’attenzione di molti, portando a speculazioni su eventuali tensioni tra le due donne. Uomini e Donne, Ciro ed Elisa: grande passo di lui e decisione sulla convivenza Il messaggio di un follower che fa discutere. Barbara De Santi ha postato una storia Instagram mostrando un messaggio ricevuto da un suo follower. Questo commento recita: “Cara Barbara se qualcuno oserà ancora darti della pesante giuro che gli invio la Paolini a casa senza museruola”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Barbara De Santi fa discutere i fan di Uomini e Donne: stoccata a Cinzia Paolini?

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