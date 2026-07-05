Nicole Santinelli, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso sui social alcuni scatti che mostrano un uomo con cui potrebbe aver iniziato una relazione. La sua sfera sentimentale torna al centro dell’attenzione dopo un periodo di riservatezza. Le immagini pubblicate non rivelano dettagli sulla relazione, né sono state fornite dichiarazioni ufficiali. La notizia ha suscitato interesse tra i follower, senza ulteriori conferme o commenti ufficiali.

Nicole Santinelli, ex tronista di Uomini e Donne, fa parlare della sua sfera sentimentale dopo un lungo periodo di riservatezza. Nelle ultime ore, alcuni scatti condivisi sui social hanno riacceso il gossip attorno alla sua vita privata, facendo emergere il nome di un presunto nuovo compagno. Tra indiscrezioni, precedenti segnalazioni e nuovi avvistamenti, il pubblico del dating show di Maria De Filippi si interroga su cosa stia accadendo davvero. Il ritorno di Nicole Santinelli sotto i riflettori. Dopo mesi lontana dal gossip, Nicole Santinelli è tornata a far parlare di sé tra i fan di Uomini e Donne. L’ex tronista aveva scelto di mantenere un profilo basso dopo la fine della storia con Carlo Alberto Mancini, evitando di esporsi troppo sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Nicole Santinelli avrebbe ritrovato l’amore: chi è lui

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Uomini e Donne, Flavio e Nicole stanno insieme dopo la scelta

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