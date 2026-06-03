Dopo la vittoria al Grande Fratello, Jessica Morlacchi è stata vista insieme a un ex partecipante di Uomini e Donne. La cantante e il suo nuovo compagno sono stati fotografati in atteggiamenti affettuosi. Non sono stati forniti dettagli sulla natura della loro relazione. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la loro situazione. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, che seguono da vicino gli sviluppi sulla vita privata dell’artista.

Dopo la vittoria al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha attirato nuovamente l’attenzione per la sua vita privata. Nelle ultime ore, una storia Instagram ha suscitato curiosità tra i fan, alimentando le voci su un possibile nuovo amore. A stupire è anche l’identità del ragazzo, che in passato ha partecipato al trono over di Uomini e Donne. Come sta Belen Rodriguez: il rapporto dei vigili del fuoco dopo il soccorso Indiscrezioni su una nuova relazione per Jessica Morlacchi. Nella foto, Jessica appare sorridente in auto accanto a Giovanni Cioffi, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne. La didascalia “ Ciao??” ha fatto scattare l’interesse degli utenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Jessica Morlacchi avrebbe un nuovo amore: lui è un ex di Uomini e Donne

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