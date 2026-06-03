Jasna Amodei, ex partecipante di Uomini e Donne, ha abbandonato il programma circa due anni fa. Dopo la fine della partecipazione, ha avuto brevi frequentazioni senza sviluppare relazioni stabili. Attualmente, non si conoscono rapporti sentimentali significativi. Amodei ha dichiarato di aver incontrato diverse persone, ma solo per brevi periodi e senza sviluppi concreti. La sua situazione sentimentale resta caratterizzata da incontri di poco conto.

Jasna Amodei ha lasciato Uomini e Donne da circa due anni, era uscita insieme a Marcello Messina per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Nonostante fossero molto innamorati hanno affrontato diversi momenti di crisi e dopo vari alti e bassi hanno deciso di mettere definitivamente fine alla loro storia d'amore. L'ex dama intervistata da Uomini e Donne Magazine ha fatto sapere che ad oggi è ancora single, è uscita con qualche uomo ma niente di importante, solo frequentazioni di poco conto. L'ex dama del dating show di Maria De Filippi ha fatto sapere che spesso dà fastidio il fatto che sia una donna solare e aperta che fa amicizia con facilità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Jasna Amodei non ha ritrovato l’amore dopo Uomini e Donne: “Solo frequentazioni di poco conto”

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