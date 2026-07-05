Un’orchestra composta da studenti di diverse religioni, cristiani, musulmani ed ebrei, si è esibita in un concerto pubblico. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha commentato che l’armonia musicale si riflette anche nella convivenza tra le comunità. L’evento si è svolto in un contesto di promozione della pace e della collaborazione tra le diverse fedi. Nessuna dichiarazione o intervento politico è stato fatto durante la manifestazione.

"L’armonia della musica si estende anche all’armonia della convivenza", ha ricordato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme. Ed è con questo spirito di comunione e di pace che Ravenna Festival accoglie l' Orchestra d'archi dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme, formata da studenti cristiani, musulmani ed ebrei, che suonerà alle 21 di stasera al teatro Rasi di Ravenna. Durante il concerto, porterà la sua testimonianza Fra Alberto Pari, direttore dell’Istituto, segretario della Custodia di Terra Santa e responsabile del dialogo interreligioso ed ecumenico. Una serata davvero speciale nel contesto del Festival, quest’anno dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’orchestra di studenti cristiani, musulmani ed ebrei. Per la pace

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