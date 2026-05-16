Una giovane donna britannica ha tentato di aggredire con un'ascia un uomo di origine curda, con l’intento di decapitarlo, affermando di voler uccidere tutti gli ebrei e i musulmani. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e ha portato all’arresto della ragazza, che ha confessato le sue motivazioni. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato le indagini, mentre si approfondiscono i motivi che hanno spinto la donna a compiere il gesto.

Una ragazza inglese ha tentato di decapitare un barbiere curdo con un'ascia perché voleva "uccidere tutti gli ebrei e i musulmani". È stata condannata a 15 anni di carcere. Alina Burns, 19 anni, ha aggredito Mohammed Mahmoodi, 27, con un'arma mentre quest'ultimo si trovava fuori dal suo negozio a Bristol. Burns aveva cercato online informazioni sulla jihad, sugli accoltellamenti di Southport del 2024, sulla "supremazia ebraica" e sulla Germania nazista. Secondo quanto dichiarato dal pubblico ministero Serena Gates "l'imputata voleva che i non bianchi fuggissero o fossero espulsi dal Regno Unito. Il giorno prima dell'attentato stava guardando video di marce delle SS e ha inviato un'e-mail intitolata 'L'alba della guerra civile'". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo, il piano di una 19enne inglese per attaccare ebrei e musulmani

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Influencers, Cowardice, and the Collapse of the West

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