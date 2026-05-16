Regno Unito ragazza voleva uccidere ebrei e musulmani Tenta di decapitare un curdo

Una ragazza inglese ha aggredito un barbiere curdo con un’ascia, tentando di decapitarlo. La donna avrebbe dichiarato di voler uccidere tutti gli ebrei e i musulmani. L’incidente è stato segnalato in un’area pubblica e le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le motivazioni e il contesto dell’attacco. La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata soccorsa sul posto. La polizia ha fermato la sospettata e sta esaminando gli eventuali precedenti e i messaggi condivisi dalla donna.

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Una ragazza inglese ha tentato di decapitare un barbiere curdo con un'ascia perché voleva "uccidere tutti gli ebrei e i musulmani". È stata condannata a 15 anni di carcere. Alina Burns, 19 anni, ha aggredito Mohammed Mahmoodi, 27, con un'arma mentre quest'ultimo si trovava fuori dal suo negozio a Bristol. Burns aveva cercato online informazioni sulla jihad, sugli accoltellamenti di Southport del 2024, sulla "supremazia ebraica" e sulla Germania nazista. Secondo quanto dichiarato dal pubblico ministero Serena Gates "l'imputata voleva che i non bianchi fuggissero o fossero espulsi dal Regno Unito. Il giorno prima dell'attentato stava guardando video di marce delle SS e ha inviato un'e-mail intitolata 'L'alba della guerra civile'". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regno Unito, ragazza voleva uccidere ebrei e musulmani. Tenta di decapitare un curdo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubHe Accidentally Became a God in a Tiny World! Sullo stesso argomento Regno Unito, Starmer non molla e tenta la reconquistaNon molla la presa il premier britannico Starmer, che dopo la batosta alle elezioni amministrative ha deciso di tenere il timone escludendo di fatto... “Epidemia d’odio contro ebrei nel Regno Unito, il peggio deve ancora arrivare”, l’allarme del presidente della United Synagogue(Adnkronos) – “Questo che stiamo vivendo è il risultato di quando la gente scende in strada lungo il Regno Unito al grido di 'Globalizziamo...