Un’insolita gara su macchine Lego in Formula 1

Da ilpost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poco prima del Gran Premio di Silverstone, i 22 piloti di Formula 1 hanno effettuato un giro di pista su auto realizzate con mattoncini Lego. La gara si è svolta su un tracciato ridotto, con vetture costruite con i blocchi colorati, in un evento organizzato in vista della gara ufficiale. La prova è durata pochi minuti e ha coinvolto tutti i partecipanti, che hanno guidato le auto di plastica lungo il circuito.

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Poco prima della Gran Premio di Silverstone, in Inghilterra, i 22 piloti che competono nella Formula 1, il più importante e seguito campionato automobilistico del mondo, hanno fatto un giro di pista molto particolare. Hanno usato dei go-kart realizzati con i mattoncini Lego, uno degli sponsor della Formula 1. I go-kart avevano i colori e i loghi delle auto guidate normalmente da ciascun pilota nelle gare vere e proprie. Non tutti sono riusciti a tornare al punto di partenza in modo autonomo: il pilota spagnolo Carlos Sainz ha dovuto farsi dare un passaggio dall’inglese Lando Norris. La gara ufficiale è cominciata alle 16 e tra i favoriti c’è l’italiano Kimi Antonelli, partito in prima posizione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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