LEGO Sega Genesis 40926 | Annunciato il nuovo Set Lego per retrogamer

È stato annunciato il nuovo set LEGO Sega Genesis 40926, dedicato agli appassionati di retrogaming. La proposta mira a catturare l’attenzione di chi ha vissuto gli anni ’80 e ’90 e di chi si avvicina ora a questo mondo attraverso il gioco e il collezionismo. La messa in vendita di questo set si inserisce in una strategia di LEGO che punta a coinvolgere anche i fan di videogiochi storici.

L’arrivo del set LEGO Sega Genesis 40926 segna un passaggio importante nella strategia di LEGO dedicata al retrogaming, un settore che continua a crescere grazie alla spinta della nostalgia e all’interesse delle nuove generazioni. Dopo il successo dei modelli ispirati a Nintendo, la scelta di puntare sulla Sega Genesis, conosciuta in Europa come Mega Drive, rafforza un percorso ormai chiaro. Questa console ha segnato un’epoca, diventando uno dei simboli più riconoscibili degli anni Novanta e contribuendo in modo decisivo alla diffusione del videogioco domestico. La riproduzione in mattoncini non si limita a essere un oggetto da collezione. Rappresenta un ponte tra passato e presente, capace di trasformare un’icona tecnologica in un’esperienza creativa.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - LEGO Sega Genesis 40926: Annunciato il nuovo Set Lego per retrogamer Notizie correlate Casa volante Up: il nuovo set LEGO 43217 in vendita oggiLa casa volante di Carl Fredricksen e Russell è finalmente disponibile per i collezionisti a partire da oggi, giovedì 2 aprile 2026. Lego Mario Kart: il set con Toad scende a un prezzo stracciatoUn’occasione imperdibile per i collezionisti e gli appassionati di costruzioni si è aperta oggi, martedì 14 aprile 2026, su Amazon, dove il set Lego... Altri aggiornamenti LEGO Sega Genesis Console Set Officially RevealedLEGO officially announces an affordable new set immortalizing the old school Sega Genesis console and its Mega Drive variant in a single package. gamerant.com SEGA Genesis / Mega Drive LEGO Console Set Launches June 2026Following the new Animal Crossing set announcement, LEGO and SEGA have officially revealed the new Sega Genesis Console. nintendolife.com